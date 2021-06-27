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Мужчина в Карелии сдал на металлолом трубы из аварийного дома и попал под статью

Новости. Криминал
10:02, 28 Июня 2021
фото: © pxhere.com

Житель Калевальского района решил, что, раз дом готовится под снос, преступление останется незамеченным, сообщили в МВД Карелии.

В конце весны 2021 года работники администрации одного из населенных пунктов Калевальского района обнаружили, что из аварийного дома пропали части отопительной системы. Заявление о преступлении поступило в полицию, по статье «кража» было возбуждено уголовное дело.

Вскоре полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный местный житель, ранее неоднократно судимый. Мужчина дал признательные показания. Со слов обвиняемого стало ясно, что он решил: если дом готовится под снос, то хищение останется незамеченным.

Следствием установило, что днем рецидивист проник в одну из квартир, дверь которой была не заперта, вырвал чугунный радиатор и две металлические трубы. Затем он вынес их на улицу и остановил проезжающего мимо знакомого. Тот поинтересовался, откуда вещи — обвиняемый убедил, что их отдал хозяин квартиры. Не заподозрив обмана, водитель согласился за определенную плату довезти мужчину до соседнего населенного пункта. В итоге похищенное имущество было сдано в пункт приема металла за три с половиной тысячи рублей. Вырученные деньги мужчина потратил на сигареты и продукты.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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