Собутыльники в Карелии оставили бывшего владельца автомобиля с пустыми карманами

В Пряжинском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района обратился 56-летний житель одного из поселков. Он обнаружил, что у него пропали 30 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчина недавно продал автомобиль. Чуть меньше половины средств он потратил на ежедневные застолья, оставшиеся деньги держал при себе. В один из дней он распивал спиртное в компании знакомых и не заметил, как заснул в чужой квартире. Когда же проснулся, то обнаружил, что его карманы пусты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 46-летний приятель потерпевшего, ранее уже имевший проблемы с законом. Он дал признательные показания и рассказал, что наличные потратил на покупку спиртного и продуктов. В настоящее время по факту кражи ведется следствие.