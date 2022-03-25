Мужчина в Карелии вернул жену в семью, порезав ножом ее любовника

Полиция Кондопожского района Карелии возбудила уголовное дело о драке, произошедшей между двумя мужчинами на почве ревности.
Об этом сообщили в МВД республики.
Местный житель приехал к дому, где надеялся найти свою жену. Для разговора вышел мужчина. Ревнивый муж достал нож и угрожая убийством, принялся избивать соперника.
«После инцидента семья воссоединилась», — говорится в сообщении МВД.
В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела об угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
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