Мужчина в Карелии вернул жену в семью, порезав ножом ее любовника

Полиция Кондопожского района Карелии возбудила уголовное дело о драке, произошедшей между двумя мужчинами на почве ревности.

Об этом сообщили в МВД республики.

Местный житель приехал к дому, где надеялся найти свою жену. Для разговора вышел мужчина. Ревнивый муж достал нож и угрожая убийством, принялся избивать соперника.

«После инцидента семья воссоединилась», — говорится в сообщении МВД.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела об угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.