Мужчина в Карелии зашел в гости и насмерть забил хозяйку

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Раскрыто уголовное дело по факту смерти жительницы Суоярвского района, сообщает СУСК по Карелии.
По информации ведомства, 3 января в одном из поселков Суоярвского района в своей квартире было обнаружено тело 51-летней местной жительницы с явными признаками насильственной смерти.
По версии следствия, к женщине пришел ее 59-летний знакомый. Между ними возникла ссора, мужчина избил хозяйку. От полученных травм женщина скончалась.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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