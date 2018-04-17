Мужчина в Карелии зашел в гости и насмерть забил хозяйку

Раскрыто уголовное дело по факту смерти жительницы Суоярвского района, сообщает СУСК по Карелии.

По информации ведомства, 3 января в одном из поселков Суоярвского района в своей квартире было обнаружено тело 51-летней местной жительницы с явными признаками насильственной смерти.

По версии следствия, к женщине пришел ее 59-летний знакомый. Между ними возникла ссора, мужчина избил хозяйку. От полученных травм женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).