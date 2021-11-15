Мужчина в Петрозаводске напал с ножом на компанию незнакомых ему людей

Одного из незнакомцев после нескольких ранений в шею успели спасти медики, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Петрозаводске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, пьяный мужчина вначале затеял ссору с компанией незнакомых ему людей, стоящей у входа в ресторан, обматерив их. А затем несколько раз ударил ножом в шею одному из незнакомцев. Потерпевшего удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Свою вину в преступлении обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в суд, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.