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Мужчина в Петрозаводске напал с ножом на компанию незнакомых ему людей

Новости. Криминал
14:53, 30 Декабря 2021

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Одного из незнакомцев после нескольких ранений в шею успели спасти медики, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Петрозаводске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, пьяный мужчина вначале затеял ссору с компанией незнакомых ему людей, стоящей у входа в ресторан, обматерив их. А затем несколько раз ударил ножом в шею одному из незнакомцев. Потерпевшего удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Свою вину в преступлении обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в суд, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

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Комментарии

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кир
2021-12-30 16:04:31
Больше не будет в ресторан толкаться, чтобы там напиться. Хоть какая-то польза, - сказал кот-трезвенник.
Гость
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