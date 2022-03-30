Мужчина в Петрозаводске продавал и раздавал прохожим похищенную еду и одежду

Под покровом ночи петрозаводчанин вынес из сетевого магазина товар на сумму почти в 20 тысяч рублей, а потом реализовал похищенное среди прохожих, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступила информация о совершённом преступлении. Ночью неизвестный проник в один из сетевых магазинов города и похитил товары, среди которых были бытовая химия, одежда для взрослых и детей, а также продукты питания. Причинённый ущерб составил 19,9 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — 27-летнего ранее имевшего проблемы с законом жителя карельской столицы. Он дал признательные показания и рассказал, что большую часть похищенного продал прохожим на улице, а то, что не удалось сбыть, — раздал бесплатно. Вырученные незаконным путём деньги мужчина потратил на личные нужды.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи — до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.