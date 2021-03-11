Мужчина в Петрозаводске прошелся по барам, сея хаос и разрушения

Росгвардейцы задержали хулигана в одном из баров карельской столицы, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Сигнал тревоги с охраняемого объекта в районе Первомайского проспекта поступил ранним вечером 10 марта. Прибывшей на место группе задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии работники заведения рассказали, что пьяный мужчина вел себя агрессивно, оскорбил продавца, разбил бутылку водки. Также один из посетителей сообщил, что нарушитель затеял с ним драку и нанес телесные повреждения. Свидетели указали, в каком направлении удалился хулиган, и описали его внешность.

В это время поступил сигнал тревоги с другого объекта, расположенного неподалеку: оказалось, что причиной вызова стало появление того же гражданина.

В результате нарушитель был задержан и передан в полицию. Пострадавшие написали заявления в связи с произошедшим. Происшествие зарегистрировано как мелкое хулиганство.