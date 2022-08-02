Мужчина в Петрозаводске, разыскиваемый по нескольким заявлениям, попался на краже кроссовок

Силовики задержали находящегося в розыске мужчину, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.

Сотрудники Росгвардии выехали в ночь на 3 августа в один из сетевых магазинов Петрозаводска — там сработала кнопка тревожной сигнализации. Представитель охраны объяснил прибывшим сотрудникам, что неизвестный мужчина попытался пронести мимо кассы продукты питания, одежду и кроссовки.

Росгвардейцы задержали мужчину. При проверке выяснилось, что 34-летний задержанный уже находится в розыске, причем по заявлениям сразу от нескольких человек.

Росгвардейцы передали нарушителя полиции.