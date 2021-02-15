Мужчина в Петрозаводске украл и продал дорогие духи

Похитителя парфюмерии ждет уголовное наказание, сообщили в МВД Карелии.

В конце января в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от представителя одного из торговых заведений города. Из торгового зала была похищена парфюмерная продукция на сумму 5490 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастен 34-летний гражданин, ранее уже имевший проблемы с законом. Он признался, что духи вынес, спрятав под одежду, а затем продал. По факту кражи возбуждено уголовное дело.