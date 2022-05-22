Мужчина в Петрозаводске украл коляску (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, укравшего детскую коляску.

Как сообщается на сайте МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 в Петрозаводске устанавливают личность гражданина, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в хищении коляски.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: 8 921 455 28 85, 8 921 227 28 69. Конфиденциальность гарантируется.