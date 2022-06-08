Мужчина в Петрозаводске украл кошелек на глазах у беспомощной женщины

В Петрозаводске рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы за кражу кошелька у местной жительницы, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратилась 62-летняя местная жительница и сообщила, что стала жертвой кражи.

Женщина рассказала, что навещала пожилую маму, которая проживает в частном доме на Перевалке. Петрозаводчанка оставила кошелек на веранде и отправилась на родник за водой, а когда вернулась ничего не нашла.

Пенсионерка рассказала, что видела, как на участок зашел неизвестный мужчина и украл кошелек. Однако остановить мужчину женщина не смогла по состоянию здоровья.

В ходе розыска сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 38-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он дал признательные показания и рассказал, что украденный кошелек выбросил, а шесть тысяч рублей уже потратил.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.