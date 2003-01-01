Мужчина в Петрозаводске украл полную тележку продуктов

Горожанин набрал полную тележку различных товаров и попытался скрыться, не расплатившись.

В одном из гипермаркетов Петрозаводска 44-летний местный житель набрал полную тележку продуктов и решил покинуть помещение, не расплатившись. Об этом сообщили в МВД по Карелии.

— Однако далеко уйти он не смог — был задержан охраной магазина, а затем передан сотрудникам полиции. В ходе допроса фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном, — рассказали там.

По предварительным данным, ущерб составил порядка 16 тысяч рублей.

Теперь в отношении горожанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам».

Ранее стало известно, что в Петрозаводске был объявлен в розыск мужчина, подозреваемый в совершении открытого хищения продуктов питания из сетевого магазина в микрорайоне Перевалка.