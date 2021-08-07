Мужчина в Петрозаводске упал в открытый колодец и переломал себе ноги

В Петрозаводске мужчина, упавший в колодец, госпитализирован со множественными переломами.

Как сообщил на городской планерке директор ЕДДС Петрозаводска Вадим Измайлов, в минувшую среду, 4 августа, в 17.57 на улице Онежской флотилии, 1, в зеленой зоне напротив парковки у машиностроительного завода «Авангард» 45-летний мужчина упал в открытый затопленный колодец.

«У пострадавшего множественные перелому голени, он доставлен в БСМП», — сообщил Вадим Измайлов, а также уточнил, что принадлежность люка не определена, но Служба единого заказчика его закрыла.