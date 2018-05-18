Мужчина в Петрозаводске выманил у пенсионерки 300 тысяч рублей на операцию для несуществующего друга

Петрозаводский городской суд оштрафовал на 400 тысяч рублей местного жителя, обманувшего пожилую женщину.

Как сообщается на сайте суда, в августе 2017 года житель Петрозаводска придумал историю о дорогостоящей операции своему другу, якобы попавшему в ДТП. Он убедил пожилую женщину снять со счета 296,4 тысячи рублей и передать ему якобы в долг, обещая вернуть с процентами до сентября 2017 года. Женщина выдала мужчине необходимые средства, которые он так и вернул.

Суд оштрафовал злоумышленника на 400 тысяч рублей, материальный ущерб был возмещен в ходе следствия.

Приговор в законную силу не вступил.