18:20, 18 Мая 2018
Мужчина в Петрозаводске выманил у пенсионерки 300 тысяч рублей на операцию для несуществующего друга
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Петрозаводский городской суд оштрафовал на 400 тысяч рублей местного жителя, обманувшего пожилую женщину.
Как сообщается на сайте суда, в августе 2017 года житель Петрозаводска придумал историю о дорогостоящей операции своему другу, якобы попавшему в ДТП. Он убедил пожилую женщину снять со счета 296,4 тысячи рублей и передать ему якобы в долг, обещая вернуть с процентами до сентября 2017 года. Женщина выдала мужчине необходимые средства, которые он так и вернул.
Суд оштрафовал злоумышленника на 400 тысяч рублей, материальный ущерб был возмещен в ходе следствия.
Приговор в законную силу не вступил.
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