Мужчина - в тяжелом состоянии, у женщин - переломы: стали известны подробности ДТП на трассе «Сортавала»

Михаил Охлопков сообщил о состоянии госпитализированных из перевернувшейся в Лахденпохском районе легковушки.

Подробности дорожной аварии с несколькими пострадавшими на трассе «Сортавала» сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в своем телеграм-канале.

ДТП произошло в среду, 29 января, у поселка Тиурулу в Лахденпохском районе. В аварии пострадали три человека. Все были доставлены скорой в Сортавальскую ЦРБ.

Как рассказал Михаил Охлопков, у двух женщин 1957 и 1952 годов рождения — переломы, подозрение на черепно-мозговую травму.

Третьего пострадавшего — мужчину 1988 года рождения с тяжелыми травмами и внутренним кровотечением — врачи немедленно взяли в операционную, сообщил глава республиканского Минздрава.

Мужчине сделали дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства. Он в тяжелом состоянии, отметил министр.

Напомним, днем в среду, 29 января, в 14.01 на 163 километре трассы «Сортавала» в Лахденпохском районе легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В аварии получили травмы 4 человека. Трое из них были госпитализированы в Сортавальскую ЦРБ, один человек от госпитализации отказался.