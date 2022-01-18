Мужчина в торговом центре Петрозаводска выдал мидии за бананы

Росгвардейцы задержали нарушителей в столице Карелии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ночью 18 января росгвардейцы дважды выезжали по тревоге в торговые центры столицы Карелии. В одном случае группа задержания остановила двоих мужчин — один из них пытался незаметно вынести автомобильный ароматизатор, второй прихватил с собой очиститель инжекторов.

Еще один задержанный в Петрозаводске попытался выдать один товар за другой: он взвесил килограмм мидий как килограмм бананов.

Росгвардейцы задержали нарушителей и передали их полиции.