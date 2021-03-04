Мужчина в трусах и с веревкой на шее бегал по улице в Петрозаводске

Спасатели пришли на помощь мужчине, который бегал по Зареке в трусах и с веревкой на шее.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувший четверг, 4 марта, днем во дворе дома на улице Волховской горожане увидели мужчину в нижнем белье с веревкой на шее.

Прохожие позвонили в службу "112".

Приехавшие на вызов спасатели МЧС и медики нашли мужчину в подъезде дома, сидящим у своей квартиры, куда он не мог зайти, так как ключей не взял.

По признанию пострадавшего, в подъезд он забежал, чтобы скрыться от прохожих, которые стали снимать его на видео.

В МЧС Карелии "Столице на Онего" подтвердили, что вызов от населения поступил в 12.54. Приехавшие на помощь спасатели по автолестнице проникли в окно третьего этажа и открыли мужчине дверь.

Далее на месте происшествия работали медики, психологи и полиция.