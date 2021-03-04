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Мужчина в трусах и с веревкой на шее бегал по улице в Петрозаводске

Новости. Происшествия
12:40, 05 Марта 2021
фото: © shutterstock.com/vladimir salman
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Спасатели пришли на помощь мужчине, который бегал по Зареке в трусах и с веревкой на шее.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувший четверг, 4 марта, днем во дворе дома на улице Волховской горожане увидели мужчину в нижнем белье с веревкой на шее.

Прохожие позвонили в службу "112".

Приехавшие на вызов спасатели МЧС и медики нашли мужчину в подъезде дома, сидящим у своей квартиры, куда он не мог зайти, так как ключей не взял.

По признанию пострадавшего, в подъезд он забежал, чтобы скрыться от прохожих, которые стали снимать его на видео.

В МЧС Карелии "Столице на Онего" подтвердили, что вызов от населения поступил в 12.54. Приехавшие на помощь спасатели по автолестнице проникли в окно третьего этажа  и открыли мужчине дверь.

Далее на месте происшествия работали медики, психологи и полиция.

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Комментарии

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User
2021-03-05 13:58:32
Из местечковых театралов, видимо.
Изя
2021-03-05 13:48:13
Не иначе КИР на поводке , от кота сбежал )))) :)
Стас
2021-03-05 13:14:22
Мог просто соседей попросить вызвать МЧС!?!
David .
2021-03-05 13:43:42
Стас, а если соседи "кирки-вруновы"?
Os
2021-03-05 12:48:48
Хозяйку потерял?
врунофф
2021-03-05 12:46:59
Разные причины могут быть. Хорькам с айфонами лишь бы поржать
zanoza
2021-03-05 13:56:48
врунофф, тебе понятно такое неадекватное поведение, это твоё нормальное состояние :)
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