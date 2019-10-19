Мужчина "воскрес" во время похорон в Индии

В Индии 55-летний мужчина во время похорон пришел в сознание и покачал головой.

Мужчина потерял сознание, когда пас коз. Семья решила, что тот скончался, и устроила ему похороны, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на AsiaOne.



Когда тело собирались опустить в могилу, кто-то из присутствующих заметил, что мужчина покачал головой. Скорбящая семья была потрясена.



В итоге мужчину немедленно отправили в больницу. У него обнаружили сильную лихорадку, из-за которой он потерял сознание и казался мертвым.