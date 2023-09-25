Мужчина выпал из лодки и долгое время барахтался в ледяной воде Онежского озера

Росгвардейцы Карелии помогли мужчине, который долгое время находился в холодной воде.

В понедельник, 25 сентября, сотрудники вневедомственной охраны несли службу на острове Кижи.

Во время патрулирования они помогли мужчине, который выпал из моторной лодки в Онежском озере и длительное время находился в холодной воде.

Когда мужчина оказался на берегу, то обратился за помощью к росгвардейцам. Сотрудники Росгвардии Карелии дали ему сухую одежду и горячее питание. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Сотрудники Росгвардии Карелия проводили мужчину до причала и продолжили несение службы.

Фото: Пресс-служба Росгвардии Карелии