Мужчина выпал из лодки и долгое время барахтался в ледяной воде Онежского озера

Росгвардейцы Карелии помогли мужчине, который долгое время находился в холодной воде.
В понедельник, 25 сентября, сотрудники вневедомственной охраны несли службу на острове Кижи.
Во время патрулирования они помогли мужчине, который выпал из моторной лодки в Онежском озере и длительное время находился в холодной воде.
Когда мужчина оказался на берегу, то обратился за помощью к росгвардейцам. Сотрудники Росгвардии Карелии дали ему сухую одежду и горячее питание. В медицинской помощи мужчина не нуждался.
Сотрудники Росгвардии Карелия проводили мужчину до причала и продолжили несение службы.
Фото: Пресс-служба Росгвардии Карелии
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