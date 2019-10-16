Мужчина выплатил штраф в размере 1,5 млн рублей за коррупционное преступление в Карелии

Должник побоялся негативных последствий, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Олонецкий суд назначил мужчине уголовный штраф в качестве наказания за коррупционное преступление в размере 1,5 млн рублей.

Штраф выплачивать мужчина не хотел. Приставы огрничили ему выезд за гграницу.

Должнику грозила замена штрафа другим видом наказания, в частности, речь идет о реальном сроке осуждения. Таких негативных последствий должнику удалось избежать, так как он исполнил наказание в полном объеме и выплатил всю сумму уголовного штрафа.

Ограничения, примененные к должнику, были отменены.