Мужчина вытащил из-под подушки у пенсионерки деньги и поехал кутить в Петрозаводск

Полиция Прионежского района раскрыла кражу пенсии, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратилась 53-летняя жительница одной из деревень. Она сообщила, что совсем недавно получила пенсию и спрятала деньги под подушку, а спустя какое-то время обнаружила их пропажу.

Выяснилось, что к заявительнице заходил ее 35-летний знакомый. Они вместе выпивали, а когда хозяйка заснула, гость ушёл. Полицейские установили местонахождение мужчины, и он сознался в краже.

Добычей подозреваемого стали 8 тысяч рублей. Покинув дом приятельницы, он уехал в столицу Карелии, где потратил все деньги. Теперь за содеянное ему придется ответить перед законом. По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшей возбуждено уголовное дело.