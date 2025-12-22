Мужчина задушил молодую девушку во время интимной связи в Петрозаводске

Смертельная близость произошла в ночь на 22 декабря.
В Петрозаводске следователи обнаружили тело молодой женщины с признаками удушения, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе Следственного комитета Карелии.
— По данным обстоятельствам возбуждено уголовное дело об убийстве. Предполагаемый фигурант задержан, — рассказали в ведомстве.
Как пишет издание «Фактор», погибшей было 22 года. В ночь на 22 декабря девушка отдыхала вместе с друзьями на домашней вечеринке, где познакомилась с 39-летним мужчиной. Между ними возникла взаимная симпатия. Когда все остальные гости, изрядно выпив, уснули, пара решила уединиться в закрытой комнате.
Неожиданно во время полового контакта девушка потеряла сознание. Мужчина, испугавшись, разбудил присутствующих, компания вызвала скорую помощь. Медики почти час пытались реанимировать бездыханную девушку, но спасти её так и не удалось.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее 35-летний житель Беломорска едва не задушил свою жену во время ссоры, возникшей на почве ревности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Теперь горожанину грозит до двух лет лишения свободы.