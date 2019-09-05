Мужчина задушил собутыльника в Карелии

Убийство произошло во время конфликта в Кеми - проводится следствие, сообщили в Следкоме Карелии.

В ночь на 26 августа 36-летний обвиняемый, находясь в гостях у своего знакомого в Кеми, в ходе распития спиртного с другими мужчинами поссорился с одним из них.

В ходе конфликта обвиняемый напал на мужчину и избил его руками, а затем задушил. В результате потерпевший скончался на месте происшествия.

Мужчину арестовали.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.