Мужчина замерз на Лососинке и ждал помощи спасателей

Спасенного с переохлаждением передали бригаде скорой помощи.
Петрозаводские спасатели пришли на помощь замерзшему на реке мужчине. Об этом рассказали в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Так, в субботу, 13 января, Петрозаводский поисково-спасательный отряд выезжал для спасения мужчины, который находился посредине реки Лососинка и просил о помощи.
Мужчину спасли, эвакуировали на берег. Его с переохлаждением передали работникам скорой медицинской помощи, сообщили спасатели.
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