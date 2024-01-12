Мужчина замерз на Лососинке и ждал помощи спасателей

Спасенного с переохлаждением передали бригаде скорой помощи.

Петрозаводские спасатели пришли на помощь замерзшему на реке мужчине. Об этом рассказали в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Так, в субботу, 13 января, Петрозаводский поисково-спасательный отряд выезжал для спасения мужчины, который находился посредине реки Лососинка и просил о помощи.

Мужчину спасли, эвакуировали на берег. Его с переохлаждением передали работникам скорой медицинской помощи, сообщили спасатели.