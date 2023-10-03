Мужчина зарезал двухлетнего сына в соседнем с Карелией регионе

Житель Ленобласти приревновал свою жену и четыре раза ударил ножом сына.

В суд передано уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего в Киришском районе Ленобласти.



Как сообщает портал 47 news.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины.



Ему вменяют убийство малолетнего. Материалы направлены в Ленинградский областной суд.



По версии следствия, мужчина после ссоры с возлюбленной четыре раза ударил ножом своего ребенка.



Истекающего кровью сына мужчина повез в больницу на санках. По дороге он попросил помощи у дорожной полиции и прохожих на Волховской набережной в Киришах, но прибывшие на место медики обнаружили мальчика мертвым.



При этом его отца отвезли в реанимацию, врачи нашли у него ножевые ранения. Позже мужчина рассказал полицейским, что ночью он узнал об измене супруги. Тогда ударил сына ножом в шею, а потом ранил себя.