Мужчина зарезал двухлетнего сына в соседнем с Карелией регионе

Житель Ленобласти приревновал свою жену и четыре раза ударил ножом сына.
В суд передано уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего в Киришском районе Ленобласти.
Как сообщает портал 47 news.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины.
Ему вменяют убийство малолетнего. Материалы направлены в Ленинградский областной суд.
По версии следствия, мужчина после ссоры с возлюбленной четыре раза ударил ножом своего ребенка.
Истекающего кровью сына мужчина повез в больницу на санках. По дороге он попросил помощи у дорожной полиции и прохожих на Волховской набережной в Киришах, но прибывшие на место медики обнаружили мальчика мертвым.
При этом его отца отвезли в реанимацию, врачи нашли у него ножевые ранения. Позже мужчина рассказал полицейским, что ночью он узнал об измене супруги. Тогда ударил сына ножом в шею, а потом ранил себя.
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