Мужчина зашел в свою квартиру и бесследно исчез

Житель Сан-Франциско загадочно исчез после того, как зашел в свою квартиру.

Пятидесятилетний Кристофер Войтель исчез 9 января. Камеры наблюдения зафиксировали, как он вошел в свою квартиру и, судя по записям, больше ее не покидал. В объективы других установленных у дома камер он также не попал. Об этом сообщает местное издание Mission Local. Видео с камер наблюдения размещено РИА Новости.

Поисками Войтеля занимается полиция, его семья наняла частного детектива. В его квартире не обнаружили ничего подозрительного, а входная дверь была заперта на замок.

По словам родных, последним сообщением от Войтеля стала просьба к племяннице: "Пожалуйста, скажи Ларе (сестре Войтеля. — Прим. ред.), чтобы она проверила сообщения. Это срочно". Сестра попыталась позвонить брату, однако тот не взял трубку.

Родственники рассказали, что перед исчезновением Войтель вел себя очень странно: писал необычные посты в Facebook, говорил о побеге в горы, а также жаловался на то, что ему "небезопасно". Как пишет Mission Local, в последние годы он не работал и страдал от депрессии. При этом его соседи отзывались о нем как о человеке чрезвычайной щедрости.

По словам знакомых американца, несколько лет назад он познакомился с бездомным по прозвищу Буд, который увлекался оккультизмом. По их мнению, именно Буд служит "ключом" к разгадке тайны исчезновения Войтеля.

Так, менее чем за двое суток до исчезновения мужчины камеры наблюдения зафиксировали, как Буд заходит в его квартиру и уходит на следующий день. Кроме того, в ночь накануне исчезновения Войтель написал Буду в Facebook гневное сообщение, в котором запретил приходить к нему домой. Как заявил бездомный уже после пропажи Войтеля, того якобы застрелили во время ограбления.

По словам частного детектива, который расследует дело, самое необычное в нем — это записи с камер наблюдения, согласно которым Войтель не выходил из квартиры. "Именно это и делает дело таким странным", — сказал он.