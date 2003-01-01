Мужчине, по вине которого прошлой зимой погиб тракторист в Приладожье, вынесли приговор

Мужчина, по вине которого дерево упало на проезжающий автомобиль в Сортавальском округе прошлой зимой, признан виновным в причинении смерти по неосторожности.
Инцидент произошел в середине января. Как рассказали в Следкоме Карелии, профильный специалист валил деревья на участке лесосеки Ладожского лесничества. Одно из них упало на проезжающий автомобиль. Водитель погиб.
— 33-летний мужчина не предпринял достаточных мер для соблюдения требований безопасности и проигнорировал требование валить деревья только механизированным способом. Он повалил ель бензомоторной пилой в направлении дороги. Своей кроной дерево упало на проезжавший мимо автомобиль. Водитель получил травмы головы и шеи, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении Следкома.
Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. Суд вынес обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы (совокупность обязанностей и запретов, налагаемых судом на осуждённого), к примеру он не может менять место жительства. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. Добавим, что потерпевшим признан сын погибшего.
Напомним, инцидент произошел 12 января в 10:30 на лесной автодороге в поселке Раутакангас Сортавальского городского поселения. На движущийся автомобиль JAC T6 упало спиленное дерево. В результате инцидента 64-летний водитель пикапа скончался на месте до прибытия скорой помощи.