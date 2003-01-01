Мужчине, по вине которого прошлой зимой погиб тракторист в Приладожье, вынесли приговор

Напомним , инцидент произошел 12 января в 10:30 на лесной автодороге в поселке Раутакангас Сортавальского городского поселения. На движущийся автомобиль JAC T6 упало спиленное дерево. В результате инцидента 64-летний водитель пикапа скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. Суд вынес обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы (совокупность обязанностей и запретов, налагаемых судом на осуждённого), к примеру он не может менять место жительства. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. Добавим, что потерпевшим признан сын погибшего.

— 33-летний мужчина не предпринял достаточных мер для соблюдения требований безопасности и проигнорировал требование валить деревья только механизированным способом. Он повалил ель бензомоторной пилой в направлении дороги. Своей кроной дерево упало на проезжавший мимо автомобиль. Водитель получил травмы головы и шеи, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении Следкома.

Инцидент произошел в середине января. Как рассказали в Следкоме Карелии, профильный специалист валил деревья на участке лесосеки Ладожского лесничества. Одно из них упало на проезжающий автомобиль. Водитель погиб.

Мужчина, по вине которого дерево упало на проезжающий автомобиль в Сортавальском округе прошлой зимой, признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

