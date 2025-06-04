Мужчине вынесли приговор за аватарку в мессенджере

Он использовал запрещенную символику.

В Лахденпохье мужчина поставил себе на аватарку профиля в одном из мессенджеров флаг террористической организации. Об этом сообщили 6 июня в объединённой пресс-службе судов Карелии. Районный суд вынес решение по административному делу и назначил штраф местному жителю, который использовал запрещённую символику в интернете.

Действия обвиняемого обозначили публичной демонстрацией запрещенной символики экстремистской или террористической организации. Суд рассмотрел материалы дела, мужчину признали виновным. В объединённой пресс-службе судов уточнили, что постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Карелии будут судить жителя Петербурга за оправдывавшую терроризм публикацию.