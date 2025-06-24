Водителю с фальшивыми правами вынесли приговор в Карелии

Сегежский суд вынес приговор мужчине, у которого было поддельное водительское удостоверение.

Сегежский суд рассмотрел дело 45-летнего местного жителя, который обвинялся в приобретении и хранении поддельного водительского удостоверения.

Известно, что в 2019 году мужчину привлекли к административной ответственности за пьяное вождение и лишили его водительских прав. Четыре года спустя он приобрел в интернете фальшивку за 25 тысяч рублей. В апреле этого года сотрудники ГИБДД остановили мужчину, и при проверке документов оказалось, что права поддельные.

Суд рассмотрел уголовное дело и приговорил его к полугодичному ограничению свободы. Фальшивое удостоверение уничтожат.