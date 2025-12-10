Мужчину госпитализировали после ДТП в Пудожском районе

В Госавтоинспекции рассказали о последствиях аварии, произошедшей на юго-востоке Карелии.
10 декабря в 12:31 на 531 км федеральной трассы А-119 «Вологда — Медвежьегорск» в Пудожском районе автомобиль «Lada Largus» съехал в кювет и перевернулся на крышу.
Как сообщили в ГАИ по Карелии, за рулём машины находился 41-летний петрозаводчанин. Авария произошла по причине того, что мужчина не справился с управлением.
В результате происшествия водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
Ранее мы писали, что на автодороге в Олонецком районе два автомобиля съехали в кювет после неудачной попытки обгона. В ДТП пострадали водители транспортных средств — 21-летний юноша и 46-летняя женщина.