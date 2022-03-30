Мужчину, купившего водку по чужой банковской карте, ищут в Петрозаводске (ВИДЕО)

Мужчина, подозреваемый в покупке водки по чужой банковской карте, попал объектив камеры магазина в Сулажгоре, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, запечатленного камерой видеонаблюдения.
По данным полиции, он может быть причастен к хищению денежных средств с банковской карты. Видеозапись получена в одном из магазинов микрорайона «Сулажгора».
Любую значимую информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 8 921 455 28 85, 8 911 422 56 57.
Конфиденциальность гарантируется.
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