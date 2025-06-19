Финские пограничники задержали мужчину, подозреваемого в незаконном пересечении границы в Лахденпохском районе Карелии.

Гражданина Финляндии подозревают в незаконном пересечении границы с Россией в районе Париккала — с российской стороны ему соответствует Лахденпохскиц район Карелии. Об этом сообщило издание Yle* со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

Сигнал тревоги от технического средства наблюдения в районе Питкяпохья пограничники получили вчера вечером, 20 июня. Патруль задержал мужчину по подозрению в нарушении государственной границы.

Пограничники подозревают, что гражданин Финляндии незаконно пеесек границу, зайдя в Россию, а затем вернувшись обратно. Начато предварительное расследование.

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