Мужчину подозревают в убийстве родной сестры на севере Карелии

Инцидент произошел во время пьяного застолья.

Жителя Лахденпохского района подозревают в убийстве родной сестры. Об этом сообщил Следком Карелии.

По информации ведомства, 48-летний мужчина 19 октября текущего года в поселке Хийтола принимал у себя в гостях родную сестру. Она пришла к нему со своим супругом. Во время распития спиртного брат и сестра поссорились. В порыве гнева мужчина схватил кухонный нож и ударил женщину в область жизненно важных органов.

Муж потерпевшей вызвал скорую помощь. Однако приехавшие медики констатировали ее смерть. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Мужчина признал свою вину. Следователи передали в суд материалы дела с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.



