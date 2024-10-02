Мужчину подозревают в убийстве родной сестры на севере Карелии

Инцидент произошел во время пьяного застолья.
Жителя Лахденпохского района подозревают в убийстве родной сестры. Об этом сообщил Следком Карелии.
По информации ведомства, 48-летний мужчина 19 октября текущего года в поселке Хийтола принимал у себя в гостях родную сестру. Она пришла к нему со своим супругом. Во время распития спиртного брат и сестра поссорились. В порыве гнева мужчина схватил кухонный нож и ударил женщину в область жизненно важных органов.
Муж потерпевшей вызвал скорую помощь. Однако приехавшие медики констатировали ее смерть. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Мужчина признал свою вину. Следователи передали в суд материалы дела с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.
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