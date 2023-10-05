Мужчину, попавшего под «Буханку» на пешеходном переходе в Сортавале, отключили от ИВЛ

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии 70-летнего пешехода, которого после ДТП оперировали врачи Сортавальской ЦРБ в течение нескольких часов.

Состояние мужчины, которого 4 октября на улице Бондарева в Сортавале на полном ходу сбил автомобиль «УАЗ-Буханка», после операции было тяжелым. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии» со ссылкой на Минздрав республики.

«На сегодняшний день состояние пациента стабильно тяжелое, но он может самостоятельно дышать – отключен от аппарата искусственной вентиляции легких», - сообщили изданию в министерстве здравоохранения

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