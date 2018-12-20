Мужчину с инфарктом госпитализировали в Петрозаводск

Врачи санавиации доставили из Сегежи мужчину с острым инфарктом миокарда, сообщили в Национальной службе санитарной авиации.

Из Сегежи на вертолете санавиации госпитализировали 47-летнего мужчину с диагнозом острый инфаркт миокарда, тромболизис актализе.