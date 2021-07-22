Мужчину с садинами на лице госпитализировали с детской площадки в районе Карелии

В Олонце на детской площадке был обнаружен лежащий мужчина, ему потребовалась медицинская помощь, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Так, 26 июля сотрудники Олонецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о том, что на территории детской площадки лежит мужчина.

По прибытии на место росгвардейцы обнаружили мужчину, сидящего на земле. Его лицо было в ссадинах. Группа задержания вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

Медики осмотрели 44-летнего местного жителя и госпитализировали его.