Мужчину с виски и шоколадом задержали на выходе из магазина в Петрозаводске

В Петрозаводске мужчина похитил из магазина товар на сумму более 7 тысяч рублей, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

На днях сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны выезжали в один из гипермаркетов города. По прибытии на место вызова росгвардейцы выяснили, что неизвестный гражданин похитил из торгового заведения товар на сумму около 7 тысяч рублей. Похищенное — две бутылки виски, средства гигиены и шоколад — гражданин спрятал в рюкзак. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали его полиции.

Аналогичный инцидент был зарегистрирован в Олонце. Там двое неизвестных открыто похитили товар из сетевого магазина на улице Карла Маркса. Сумма ущерба составила около 2 тысяч рублей.