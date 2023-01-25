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Мужчину с ворованными бензопилами в багажнике авто задержали в Петрозаводске

Новости. Происшествия
10:34, 31 Января 2023
фото: © Росгвардия РФ

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В Петрозаводске росгвардейцы задержали мужчину, который украл в строительном магазине две дорогие бензопилы, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

В пятницу, 27 января, днём тревожную кнопку нажали сотрудники строительного магазина Петрозаводска. Группа задержания прибыла на место. Выяснилось, что неизвестный мужчина похитил две бензопилы общей стоимостью более 130 тысяч рублей. Он вынес их из торгового помещения, у которого его ожидал автомобиль, убрал в багажник и уехал в неизвестном направлении.

Получив ориентировку, группа задержания приступила к обследованию территории. Мужчина был задержан нарядом Росгвардии возле соседнего магазина.

В воскресенье, 29 января, сигнал тревоги поступил из другого строительного магазина города. Сотрудник службы безопасности пояснил прибывшему наряду Росгвардии, что мужчина взял с полки товар общей стоимостью более 2000 рублей, спрятал в карман куртки и вышел, не оплатив.

Все нарушители задержаны представителями вневедомственной охраны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.

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