Мужчину в черной спортивной куртке разыскивают в Петрозаводске

Полицейские подозревают его в краже, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска устанавливает личность гражданина, запечатленного камерой видеонаблюдения. Он подозревается в краже банковской карты.

Мужчина ростом 160-165 см, в спортивной куртке черного цвета, спортивных штанах, кроссовках черного цвета.

Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, полицейские просят звонить по телефону: 8 999 177 17 53 или 02. Конфиденциальность гарантируется.