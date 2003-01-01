Мужчину в Карелии избили ремнем после спора в развлекательном заведении

Житель Петрозаводска встал между незнакомцами и диджеем и позднее поплатился за это.

В полицию Петрозаводска обратились из медучреждения, куда обратился 41-летний пациент с раной на голове, сообщили в МВД Карелии.

Выяснилось, что мужчина отдыхал в кафе и оказался свидетелем спора между компанией незнакомых мужчин и диджеем. Он решил вмешаться. Через некоторое время уже на улице к нему подошел один из недоброжелателей, снял ремень, замахнулся и ударил пряжкой по голове.

Участковый нашел злоумышленника, им оказался 24-летний житель Прионежского района. Он сознался в содеянном. В настоящее время возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.