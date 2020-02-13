Мужчину в Карелии осудили за кражу чугунных батарей

Мужчину осудили за кражу чужого имущества с незаконным проникновением в помещение, сообщили на сайте Питкярантского городского суда.

Установлено, что с мая по август 2019 года местный житель тайно проник в здание, принадлежащее хозуправлению Питкярантского района, и похитил оттуда шесть чугунных батарей. Позже мужчина сдал краденое в металлолом.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы условно.



Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее житель Карелии украл из квартиры чугунные батареи и сливной бачок.