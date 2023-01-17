Мужчину в желтой куртке разыскивают полицейские в столице Карелии (ВИДЕО)

Попавший в объектив видеокамеры человек может быть причастен к краже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают местонахождение мужчины, запечатлённого на видеозаписи. По данным полиции, он может быть причастен к магазинной краже на сумму 15 тысяч рублей.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефону: 8-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.