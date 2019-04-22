Мужчины избили коллегу до сотрясения мозга в баре Петрозаводска

Встреча коллег в баре на Кукковкке завершилась вызовом врачей и полиции, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В Петрозаводске посетители популярного кафе в микрорайоне Кукковка устроили драку. На сигнал тревоги туда прибыл дежурный наряд вневедомственной охраны.

Сотрудники застали только одного из участников конфликта – всего их было пять. Он сообщил, что отдыхал в обществе коллег по работе, в какой-то момент они повздорили. В ходе конфликта мужчине были нанесены телесные повреждения: гематома под левым глазом, ссадины на лице.

На место была вызвана скорая помощь. Медики диагностировали у пострадавшего также закрытую черепно-мозговую травму и предположили сотрясение мозга, тем не менее мужчина отказался от госпитализации.

Заведение понесло ущерб – в ходе драки было разбито зеркало. Виновных ждёт штраф в 5 тыс. рублей и уголовное дело.