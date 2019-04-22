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Новости. Происшествия
16:18, 22 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Мужчины избили коллегу до сотрясения мозга в баре Петрозаводска

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Встреча коллег в баре на Кукковкке завершилась вызовом врачей и полиции, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В Петрозаводске посетители популярного кафе в микрорайоне Кукковка устроили драку. На сигнал тревоги туда прибыл дежурный наряд вневедомственной охраны.

Сотрудники застали только одного из участников конфликта – всего их было пять. Он сообщил, что отдыхал в обществе коллег по работе, в какой-то момент они повздорили. В ходе конфликта мужчине были нанесены телесные повреждения: гематома под левым глазом, ссадины на лице.

На место была вызвана скорая помощь. Медики диагностировали у пострадавшего также закрытую черепно-мозговую травму и предположили сотрясение мозга, тем не менее мужчина отказался от госпитализации.

Заведение понесло ущерб – в ходе драки было разбито зеркало. Виновных ждёт штраф в 5 тыс. рублей и уголовное дело.

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