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Новости. Криминал
16:39, 18 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев

Мужчины пытались вынести из магазина в Карелии 10 бутылок шампуня

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Злоумышленники дважды ограбили магазин в Кондопоге, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Двух юношей, ограбивших магазин на улице Пролетарской, вечером 16 сентября задержал наряд вневедомственной охраны.

Мужчины пытались вынести 10 бутылок шампуня и других средств для ухода за волосами на сумму более 1,7 тысяч рублей. Днем ранее им удалось вынести из того же магазина продукцию на 1,6 тысяч рублей.

Этот факт хищения был выявлен при просмотре камер видеонаблюдения.

Общей суммы ущерба достаточно для того, чтобы говорить о возбуждении уголовного дела. 

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