Мужчины так отдыхали в сауне Петрозаводска, что сломали кий

Вневедомственная охрана задержала двоих мужчин, разгромивших сауну, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Так, 13 августа около шести часов утра группу задержания вневедомственной охраны вызвала администрация одной из саун Петрозаводска. Там отдыхали двое мужчин, под утро они рассорились и подрались.

Произошёл конфликт в комнате отдыха – в итоге сломаны бильярдный кий и музыкальный аппарат. Виновники погрома отказались от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения. Материальный ущерб устанавливается.

Дальнейшее разбирательство в компетенции органов внутренних дел.