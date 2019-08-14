Мужчины так отдыхали в сауне Петрозаводска, что сломали кий

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Вневедомственная охрана задержала двоих мужчин, разгромивших сауну, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.
Так, 13 августа около шести часов утра группу задержания вневедомственной охраны вызвала администрация одной из саун Петрозаводска. Там отдыхали двое мужчин, под утро они рассорились и подрались.
Произошёл конфликт в комнате отдыха – в итоге сломаны бильярдный кий и музыкальный аппарат. Виновники погрома отказались от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения. Материальный ущерб устанавливается.
Дальнейшее разбирательство в компетенции органов внутренних дел.
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