«Мужик стоял, дергался, но спрыгнуть не мог»: в Петрозаводске травмированный человек висел на заборе

Спасатели оказали помощь мужчине, который пытался перебраться через забор, но попал в ловушку.

ЧП произошло ранним утром пятого декабря в Петрозаводске у дома № 34 по улице Машезерской. Об этом «Столице на Онего» сообщили В МЧС.

По имеющейся информации, человек застрял в заборе. Спасателям пришлось разрезать ограждение, чтобы помочь пострадавшему. Затем ему оказали помощь в транспортировке в БСМП.

Очевидец происшествия в соцсети описал произошедшее.

«Мужик стоял, дергался, но спрыгнуть не мог. Спасатели, полиция возились с ним, наверное, полчаса, отпилили на заборе острый конец. По нашим предположениям, мужик был пьян и не знал, что обойти коттедж можно было с другой стороны. Было очень холодно, ветер — не знаем, выдержит ли пострадавший все эти испытания», — говорится в посте очевидца.

Ранее сообщалось, что жители Пятого поселка в Петрозаводске умоляют не ставить забор у железной дороги