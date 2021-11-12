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«Мужик стоял, дергался, но спрыгнуть не мог»: в Петрозаводске травмированный человек висел на заборе

Новости. Происшествия
10:10, 06 Декабря 2021
фото: youtube.com / orlikm1/ скриншот видео

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Спасатели оказали помощь мужчине, который пытался перебраться через забор, но попал в ловушку.

ЧП произошло ранним утром пятого декабря в Петрозаводске у дома № 34 по улице Машезерской. Об этом «Столице на Онего» сообщили В МЧС.

По имеющейся информации, человек застрял в заборе. Спасателям пришлось разрезать ограждение, чтобы помочь пострадавшему. Затем ему оказали помощь в транспортировке в БСМП.

Очевидец происшествия в соцсети описал произошедшее.

«Мужик стоял, дергался, но спрыгнуть не мог. Спасатели, полиция возились с ним, наверное, полчаса, отпилили на заборе острый конец. По нашим предположениям, мужик был пьян и не знал, что обойти коттедж можно было с другой стороны. Было очень холодно, ветер — не знаем, выдержит ли пострадавший все эти испытания», — говорится в посте очевидца.

Ранее сообщалось, что жители Пятого поселка в Петрозаводске умоляют не ставить забор у железной дороги

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Комментарии

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кир
2021-12-06 13:27:46
Главное, что конец ему не отрезали в спешке. :)
Изя
2021-12-06 13:46:54
кир, переживаешь за его конец ??)))
Чокнутый кир
2021-12-06 11:33:12
Спасли мужика, молодцы, пьют ведь не от хорошей жизни....
кир
2021-12-06 12:01:35
Чокнутый кир, не так. Они всегда пили, пьют и будут пить. А вы жалейте потомков 17 года. Они для этого и смуту делали. :)
кир
2021-12-06 10:18:52
Пофиг ваши куклы и тряпки.
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