«Мужики, что вы делаете?»: жители Петрозаводска возмущены бестолковым ремонтом пешеходного перехода

Ремонт «зебры» у школы №38 на Первомайском проспекте вызвал вопросы у горожан.

В начале июля на Первомайском проспекте, возле пересечения с улицей Разина, начался ремонт нерегулируемого пешеходного перехода. Бригада рабочих живо вскрыла разбитое покрытие, загрузила первую партию обломков асфальта в ковш погрузчика, который тут же вывалил их… на проезжую часть стыка улицы Разина с проспектом, пишет «Фактор News».

«Мужики, что вы делаете? — крикнул прохожий. — Троллейбус не сможет с Товарной станции выехать на Первомайский». Но те только махнули руками: так приказано… Вскоре груда асфальта выросла до внушительных размеров, заняв практически весь радиус поворота троллейбусов на «Первомайку», а тут и подоспел троллейбус. Его водитель героически попытался объехать неожиданную баррикаду, но, как и предсказал прохожий-пророк, безуспешно. Троллейбус встал, растеряв «рога», которые, высвободившись, начали нещадно колотить по контактной сети.

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