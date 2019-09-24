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Новости. Культура
18:00, 24 Сентября 2019
фото: gov_karelia_ru

Мужской хор Карелии стал лучшим на Северо-Западе

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22-23 сентября в Санкт-Петербурге состоялся этап ежегодного Всероссийского хорового фестиваля по Северо-Западному федеральному округу.

В вокальном состязании принял участие 21 хоровой коллектив, сообщается в паблике правительств Карелии.

Мужской хор Карелии под управлением Алексея Умнова стал победителем (лауреатом 1-й степени) в категории "Взрослые любительские хоры".

Теперь коллектив будет бороться за победу в финале Всероссийского хорового фестиваля 2019 года, который состоится в Москве.

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