Музыка в сердце: в сети рассказали, как жительница Карелии открыла свою музыкальную школу

Музыкальная мечта жительницы Карелии сбылась благодаря поддержке государства.

Благодаря государственной поддержке жительница Пряжи Олеся Рублева смогла открыть собственную музыкальную школу, рассказали в Управлении труда и занятости Республики Карелия.

В апреле этого года Олеся обратилась в местный кадровый центр за помощью в реализации бизнес-идеи. Ее проект по обучению игре на гитаре и укулеле был одобрен, и она получила финансовую поддержку на приобретение музыкальных инструментов.

«В настоящее время Олеся Игоревна предлагает индивидуальные уроки по игре на гитаре и укулеле как для детей, так и для взрослых», — поделились в Управлении. — «Вместе с учениками они активно выступают на музыкальных вечерах, демонстрируя свои достижения».

Также отмечается, что по инициативе главы Республики Артура Парфенчикова безработные жители региона могут получить от 100 до 400 тысяч рублей на реализацию своих бизнес-идей. Самые выгодные условия достались участникам СВО и членам их семей — они могут получить соответственно 400 и 300 тыс. рублей.

«В Карелии с начала года уже 320 безработных получили более 60 млн руб. на открытие бизнеса», — поделился заместитель Начальника Управления труда и занятости Республики Карелия Юрий Борисов.