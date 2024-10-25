Музыкальная кофейня покорила сердца юных меломанов в Петрозаводске

В Музыкальной кофейне Петрозаводска прошло два детских концерта.
Уже два концерта для детей, организованные совместно с квартетом «Азимут» и супругами Милицкими, прошли в «Музыкальной Кофейне» в Петрозаводске. Как сообщили в группе кофейни, маленькие слушатели с большим удовольствием познакомились с волшебным звучанием флейты, скрипки и контрабаса.
«Судя по откликам, это начало добрых встреч и новых знакомств самых маленьких гостей нашей кофейни с прекрасной музыкой», — поделились сотрудники.
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